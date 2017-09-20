عبدالكريم أحمد

نظرت الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف، الاستئناف المقدم من الهيئة العامة للرياضة والنادي العربي ضد حكم أول درجة القاضي باحتساب النقاط الثلاث لصالح نادي الكويت، وقررت حجزه للحكم يوم 29 من شهر أكتوبر المقبل.

وكان دفاع الحكومة قد استأنفوا حكم المحكمة الكلية الذي كان قد قضى بإلغاء قرار هيئة الرياضة بانتزاع النقاط الثلاث من نادي الكويت ومنحها للنادي العربي بذريعة أن الأول أشرك لاعبا موقوفا، وذلك بعد أن قدم نادي الكويت دفوعا أكد خلالها مخالفة القرار على اعتبار أنه أشرك لاعبا ببطولة أخرى بخلاف الموقوف فيها.