ناصر العنزي

تترقب الأوساط الرياضية اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم يوم ٣١ اكتوبر المقبل لانتخاب مجلس ادارة جديد بدلا من اللجنة الانتقالية التي تم تشكيلها مؤخرا برئاسة ابراهيم الشهاب، لاستكمال الخطوة المهمة وهي مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» من أجل رفع الايقاف عن الكرة الكويتية دوليا في عامها الثاني، حيث يرفض الاتحاد الدولي سوى الاعتراف بالاتحاد المنحل برئاسة الشيخ طلال الفهد.

تابع المهتمون التحول المفاجئ لاندية التكتل وهي: النصر والتضامن واليرموك والساحل والجهراء والشباب والصليبخات وخيطان في قبولهم التصويت على طرح الثقة في الاتحاد السابق، والمنحل من الهيئة العامة للرياضة وتشكيل لجنة مؤقتة لحين الدعوة الى انتخابات جديدة يوم ٣١ اكتوبر.

المفاجأة في ذلك أن أندية التكتل كانت تشكل تكتلا انتخابيا بقيادة نادي القادسية ولها الغلبة في التصويت على مقاعد الاتحادات مقابل أندية «المعايير» وتضم الكويت والعربي والسالمية وكاظمة وانضم اليهم الفحيحيل في مجلسه الحالي برئاسة حمد الدبوس، وكانت بالفعل خطوة مفاجئة وغير متوقعة من اندية التكتل باستثناء القادسية وبررت تصرفها من أجل رفع الإيقاف عن الكرة الكويتية، في حين رفض القادسية حل مجلس طلال الفهد وأنه الممثل الشرعي في الاتحاد الدولي وكيف يتم الدعوة لحل مجلس تم حله من قبل الهيئة.

بورصة الأسماء لشغل مقعد الرئيس بدأت في التداول مبكرا وأعلن الشيخ أحمد اليوسف ترشيحه من قبل نادي السالمية وسبق له أن ترأس الاتحاد في فترة سابقة خلفا للشيخ أحمد الفهد كما ترأس لجنة انتقالية في بداية الأزمة، في حين ينوي نادي القادسية إقناع الشيخ طلال الفهد بالترشح للرئاسة من أحل إثبات موقف وهو أمر مستبعد في هذه المرحلة، أما في حالة عدم دخول الفهد فإن القادسية سيدفع بمرشح له مدعوما من أندية التكتل أو يعلن مقاطعته للانتخابات، وتردد اسم فواز الحساوي لكنه ينتظر وضوح الموقف حتى الآن فيما استبعدت أوساط ترشح الحساوي للرئاسة.

الموقف الآن أصبح مرهونا باتفاق الأندية على المرشحين للمجلس الجديد، ويعتمد ذلك على أندية التكتل التي تملك الأغلبية في الأصوات وهي التي ترجح الكفة فأما تعود إلى تكتلها السابق برئاسة نادي القادسية أو تأخذ اتجاها مغايرا لسياستها السابقة الأمر الذي سيحدث نقلة كبيرة في جميع الاتحادات وفي مقدمتها اتحاد القدم.

من الأسماء التي أعلنت ترشحها لعضوية مجلس الادارة حسين الخضري من السالمية وفواز بخيت من كاظمة وحامد الشيباني من خيطان، وتدرس بقية الأندية السيرة الذاتية لمرشيحها لاختيار ممثل لها في مجلس الادارة المقبل.