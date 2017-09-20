مبارك الخالدي

خاطبت ادارة نادي كاظمة اللجنة المؤقتة لادارة شؤون اتحاد الكرة حول انتقال اللاعب طلال الفاضل للعب في صحم العماني دون موافقة ناديه او اتحاد الكرة.

وطالب امين السر العام بالنادي يوسف بوسكندر ان يحافظ اتحاد الكرة على حقوق النادي تجاه اللاعب الذي تم قيده في كشوفات اللاعبين لدى الاتحاد باعتباره احد لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بنادي كاظمة للموسم 2017-2018، كما طلب بوسكندر تطبيق لوائح لجنة المسابقات ولجنة الانضباط الخاصة بعدم قيد اللاعب في قوائم اي من الأندية حال عودته الى البلاد بخلاف ناديه كاظمة.

جدير بالذكر ان طلال الفاضل توجه الى عمان بعد التعاقد مع نادي صحم.

وفي شأن متصل، تردد ايضا ان مهاجم الفريق يوسف ناصر قد وقّع للنهضة العماني وان اللاعب بالفعل غادر البلاد مساء اول من امس.