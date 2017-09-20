مبارك الخالدي

حقق اشبال نادي الكويت بطولة كأس السوبر بالفوز على الجهراء 1-0 في المباراة التي جمعتهما مساء اول من امس على الملعب الفرعي لستاد علي صباح السالم بنادي النصر.

وسجل هدف الفوز الثمين اللاعب عبدالرحمن العتيبي. وجاءت المباراة مثيرة في شوطيها وكشفت عن العديد من المواهب الواعدة في الفريقين.

وقام نائب رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة ابراهيم النغيمش بتتويج الفريق البطل.

من جهته، ثمن مدرب اشبال «الابيض» اسامة المنصور الدعم الكبير لعضو مجلس ادارة نادي الكويت فهد الغانم ومدير قطاع البراعم محمد الشايع والمدير الفني خالد احمد.

وقال المنصور لـ «الأنباء» ان الفوز الغالي لم يكن يرى النور لولا الدعم اللامحدود من مجلس ادارة النادي برئاسة عبدالعزيز المرزوق واعضاء مجلس الإدارة وعلى الخصوص المتابعة الدائمة لفهد الغانم وكذلك الجهود الكبيرة لمدير القطاع الشايع والمدير الفني خالد احمد الذين لم يبخلوا كل بحسب مجاله في تقديم كافة انواع واشكال الدعم لهؤلاء اللاعبين.

واضاف: استعد الفريق بشكل جيد قبل المباراة وتحضيرا لخوض منافسات الموسم عبر معسكر اقيم في صربيا اذ لعبنا 4 مباريات تجريبية بخلاف الحصص التدريبية المتنوعة وبعد العودة الى البلاد لعبنا 3 مباريات حيث تمكنا من الفوز على اليرموك 5-1 وعلى التضامن 3-1 واخيرا على النصر 4-2.

واوضح المنصور ان الابيض يضم مجموعة طيبة من اللاعبين والخامات التي تبشر بالخير وهم من مواليد 2002-2003 ونتوقع ان يبرز منهم لاحقا اللاعبون عبدالعزيز العتيبي وصالح البناي وابراهيم كميل وعبدالرحمن العتيبي وفواز الخالدي والحارس ضاري العتيبي.