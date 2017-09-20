باني وأحمد إبراهيم باتا جاهزان لخوض المباريات

مبارك الخالدي

يواصل الفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته اليومية على ستاد صباح السالم استعدادا لخوض مواجهة الجهراء الجمعة المقبل في اطار منافسات الجولة الثانية لدوري «VIVA».

وقام المدرب محمد ابراهيم بتسليط الضوء على نقاط القوة والضعف لدى الفريق الجهراوي وذلك قبيل الحصة التدريبية الخاصة مساء اول من امس. وحذر ابراهيم لاعبيه من نشوة الاداء المميز امام غريمه التقليدي القادسية وردود الفعل الإيجابية التي احاطت بالفريق، مشددا على ضرورة نسيان ملف «الديربي» والتوجه بتركيز عال نحو المباراة المقبلة.

واشار الى ان الفوز على الجهراء سيعني الكثير في مسيرة «الاخضر» في المنافسة على اللقب.

ولفت ابراهيم انظار لاعبيه الى قوة الخصم على ارضه وبين جمهوره فضلا عن ارتفاع الروح المعنوية للاعبيه كونه الفريق الوحيد الذي حقق الفوز في الجولة الاولى.

وفي شأن متصل، بات اللاعبان عبدالرحمن باني والمدافع احمد محمد ابراهيم في مرمى الجهاز الفني بعد الارتفاع الملحوظ في لياقة اللاعبين البدنية ما يشير الى امكانية مشاركتهما في اللقاء المرتقب.