«العنابي» يفتقد جهود العجمي للإصابة

يحيى حميدان

طوى الجهازان الفني والإداري في فريق الكرة بنادي النصر ملف الهزيمة التي تلقاها «العنابي» من الجهراء 1-2 نهاية الأسبوع الماضي في الجولة الأولى من دوري «VIVA» وحول تركيزه صوب اللقاء الصعب أمام الكويت المقرر بعد غد الجمعة.

وأكد الجهازان الفني والإداري للاعبين أن الخسارة واردة في كرة القدم وبالتالي فإن التركيز على المباراة المقبلة يجب أن يكون على مستوى عال من التركيز الذهني وذلك لتحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق كبير مثل «الأبيض الكويتاوي».

ويفتقد «العنابي» جهود لاعبه طلال العجمي للإصابة، فيما سيكون سلمان بورمية جاهزا للمشاركة حسب حاجة الجهاز الفني بعد مشاركته في المباراة الماضية.

من جهته، قال مدرب النصر ظاهر العدواني لـ «الأنباء» إن الفريق حول كامل تركيزه على لقاء الكويت والذي يأمل من خلاله في تعويض هزيمة الجهراء.

وأشار العدواني إلى أن «الأبيض» فريق كبير ويضم لاعبين على مستوى عال من الكفاءة ويكفي تحقيقهم لـ «الرباعية التاريخية» في الموسم الماضي وكذلك الظفر بكأس السوبر مطلع الموسم الحالي، ولكن لدى النصر العناصر القادرة على خلق الفارق والتأكيد على أن المستوى الرائع الذي ظهر عليه الفريق في الموسم الماضي لم يكن وليدا للمصادفة والجهازين الفني والإداري ومحبي النصر لديهم الثقة في اللاعبين للوصول إلى مراكز متقدمة والمنافسة على البطولات قدر الإمكان.

وبين العدواني أن عدم التجانس بين رباعي خط المقدمة المكون من مشعل فواز وزبن العنزي والكولومبي كارلوس غاميزا والسوري يوسف قلفا كان السلبية الأبرز في مباراة الجهراء وهذا الأمر يعود الى أنهم يخوضون المباراة الأولى الى جانب بعضهم البعض وبالتالي فإنه مع توالي المباريات سيكون وضع «العنابي» أفضل وهذا ما نتوقعه منهم ومن بقية اللاعبين سواء الأساسيين أو الاحتياط.

وتوقع العدواني أن يبرز غاميزا أكثر في المباريات المقبلة وهو لاعب معروف في أميركا الجنوبية ويكفي التذكير انه سجل هدفا في بطولة كوبا ليبرتادوريس خلال شهر أبريل الماضي وهو بحاجة إلى التجانس والتأقلم ليقدم ما لديه من إمكانيات.