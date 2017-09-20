حقق فريق «تويوتا جازو للسباقات» خامس انتصار له في موسم العام 2017 من «بطولة العالم للتحمل» (WEC) التي ينظمها «الاتحاد الدولي للسيارات» (FIA)، محرزا المركز الثالث في سباق التحمل 6 ساعات في المكسيك، وذلك على متن مركبة تويوتا «هايبرد» TS050 التي تحمل الرقم 8 ويقودها كل من السائقين سيباستيان بويمي وأنتوني ديفيدسون وكازوكي ناكاجيما.

وجاء في المركز الرابع، وبفارق ضئيل، فريق مركبة تويوتا «هايبرد» TS050 التي تحمل الرقم 7 ويقودها كل من السائقين مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز بعد منافسة قوية مع باقي المركبات خلال جميع مراحل السباق.

وقال تاكايوكي يوشيتسوغو الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «أود أن أهنئ فريقي تويوتا على إظهارهما القدرة على التحمل وروح المنافسة خلال هذا السباق الذي شهد منافسة قوية في مختلف مراحله.

إن أحد أهداف مشاركات تويوتا في منافسات رياضة سباقات السيارات هو وضع مركباتنا تحت الاختبار في ظل الظروف الأكثر صعوبة، وتطوير مركباتنا وفق المعطيات والخبرات التي نكتسبها على حلبة السباق، ومن ثم تطبيق هذه التغييرات على مركباتنا المستخدمة على الطرقات لتنال رضا واستحسان العملاء وترسم الابتسامة على وجوههم.

ويعد دعم المشجعين أحد العوامل المحفزة وراء نجاحاتنا في رياضة سباقات السيارات. وعليه، أود أن أشكرهم جميعا على إلهامنا وتشجيعنا في سبيل تقديم نتائج أفضل».

وبهذه المناسبة، قال توشيو ساتو رئيس فريق «تويوتا جازو للسباقات»: «لقد كان هذا السباق صعبا بالفعل بالنسبة لمركبتي تويوتا، لكنهما قدمتا أداء استثنائيا مكنهما من إنهاء السباق دون حوادث أو عقبات

. كما تمكن سائقو فريق «تويوتا جازو للسباقات» من تحقيق المركزين الثالث والرابع بفضل عزيمتهم وتصميمهم على الفوز، إذ أضافوا زخما كبيرا إلى أدائهم، وخصوصا خلال المراحل الأخيرة من السباق، لتفوز مركبة تويوتا «هايبرد» TS050 رقم 8 بالمركز الثالث، ومركبة تويوتا «هايبرد» TS050 رقم 7 بالمركز الرابع».

وبدأ سائقا مركبة تويوتا TS050 رقم 7، والتي انطلقت من المركز الثالث من ترتيب الانطلاق، ومركبة تويوتا TS050 رقم 8، والتي انطلقت من المركز الرابع في ترتيب الانطلاق، السباق بقوة، وأظهرا خلال مراحل السباق قدرة كبيرة على منافسة مركبات الفرق الأخرى.

وعلى الرغم من أن كلتا المركبتين تعرضتا لانتكاسات خلال السباق، إلا أنه بعد إشارة الدقيقة 90 مباشرة، انطلق السائق سيباستيان بويمي الذي يقود مركبة تويوتا «هايبرد» TS050 رقم 8 بسرعة أكبر ليحتل المرتبة الثالثة، وتمكن بنجاح من تجنب حادث كان على وشك الوقوع عندما اصطدمت المركبة رقم 28 بسيارته من الخلف أثناء تخفيف سرعته عند المنعطف.

وظهرت الأعلام التحذيرية مرة أخرى، وذلك عندما سقطت كرة بيسبول على حلبة السباق من مجمع رياضي قريب.

ولكن مركبة تويوتا «هايبرد» TS050 التي تحمل الرقم 8 استمرت بنفس الزخم من التسارع خلال المراحل الأخيرة من السباق، وعلى وجه الخصوص في الدقيقة الـ 35 من عمر السباق.

وخلال الدورة النهائية، احتدمت المنافسة بين مركبتي تويوتا، TS050 رقم 7 وTS050 رقم 8، لكن وبهدف زيادة مجموع نقاط فريق مركبة تويوتا «هايبرد» TS050 التي تحمل الرقم 8 التي تنافس على المركز الأول في بطولة العالم، خفف سائق مركبة تويوتا «هايبرد» TS050 التي تحمل الرقم 7 كاموي كوباياشي من حدة المنافسة، ليفسح المجال أمام سيباستيان بويمي الذي يقود TS050 رقم 8 من ضمان المركز الثالث الذي فاز به في السباق.

ويستعد الآن فريق «تويوتا جازو للسباقات» وطاقم عمل تويوتا للجولة السادسة من الموسم المقررة أن تقام في 16 سبتمبر الجاري في مدينة أوستن في ولاية تكساس الأميركية.