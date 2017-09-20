اعلن مركز الجواد العربي (بيت العرب) امس انطلاق البرنامج الثقافي السنوي لموسم 2017/2018 غدا والذي يضم عددا من الفعاليات والبرامج الخاصة بالخيل العربية الاصيلة وملاك ومربي الخيل وهواة هذا التراث العربي الاصيل.

وقال رئيس مجلس امناء بيت العرب علاء حمد الرومي في تصريح لـ«كونا» ان فعاليات هذا الموسم والتي ستستمر حتى مايو المقبل ستتضمن عددا من المحاضرات والندوات وورش العمل والدورات في المجالات المرتبطة في شؤون الخيل.

وذكر ان الدكتور علي الساعي سيلقي في بداية فعاليات هذا الموسم محاضرة بعنوان «التناسليات في الخيل وإعداد الأفراس لموسم التكاثر الجديد» في حين سيقدم المحاضر الدولي جوناس سيلزمان محاضرة في «أساسيات تجهيز الخيل للمشاركة في عروض الجمال».

واضاف ان الحكم الكويتي رازي الخلفان سيلقي محاضرة بعنوان «صفات الجواد العربي في علم العرب» في حين سيلقي المحاضر الكويتي ماجد الناصر محاضرة في «أساسيات تجهيز الخيل للمشاركة في عروض الجمال».

واشار الرومي الى ان البرنامج سيتضمن ايضا عقد محاضرة في «فن عمارة الاسطبلات المملوكية في مصر» للمحاضرة المصرية زهراء بهزاد واخرى في «فن نقوش الخيل الأثرية في المملكة العربية السعودية» للدكتور سليمان الذيب.

وافاد ان البرنامج سيتضمن كذلك عقد عددا من ورش العمل منها مهارات تصوير الخيل والاعتناء بالافراس أثناء الحمل وما بعد الولادة وتقليم حوافر الخيل اضافة الى عقد عددا من الدورات التدربية من اهمها التحكيم للمبتدئين وفنون ترويض الخيل يقدمها الفارس المدرب حامد القفيدي.

ولفت الى ان بيت العرب سيقيم مسابقة بيت العرب الدولية التاسعة للتصوير الفوتوغرافي كما سيقيم المزاد الـ12 للخيل العربية اضافة الى تنظيم برنامج الزيارات الخاص لطلاب المدارس الحكومية والخاصة للتعرف على الخيل العربية الاصيلة الموجودة في المركز وعرض مواليد بيت العرب من المهور والمهرات والأفحل وانتاجهم.

واعرب الرومي عن امله ان يسهم هذا البرنامج الثقافي في توعية المربين الكويتيين لافضل اساليب تربية الخيل وتغذيتها والمحافظة عليها لتحقيق نقلة كبيرة في هذه الرياضة الاصيلة التي لها تاريخ وارث عظيم في الحضارة العربية والإسلامية.