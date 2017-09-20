يعقوب العوضي

تتواصل استعدادات حكام كرة اليد في صربيا اليوم على فترتين حيث تقام تدريبات اللياقة البدنية والتطبيقات العملية في الفترة الصباحية فيما تشمل الفترة المسائية الدراسات النظرية والمحاضرات التي يقوم بها الحكم شاكر أبل.

الى ذلك سيقوم الوفد بحضور مباريات الدوري الصربي وذلك ابتداء من السبت المقبل بغرض التعلم من الاطقم التحكيمية الاوروبية والتي ستتواجد ايضا بعد المباريات لتقديم يد العون للوفد التحكيمي الكويتي.

وفي السياق ذاته، اكد رئيس لجنة الحكام علي عباس ان المعسكر يأتي بثماره وان الحكام في تطور مستمر، مشيرا الى ان استعدادات الحكام يجب ان تكون على مستوى عال دائما حرصا على تقديم افضل المستويات التحكيمية في المنافسات المحلية.

واثنى عباس على مجلس ادارة الاتحاد وعلى الهيئة العامة للرياضة لاهتمامها باللعبة، كما اشاد بمستوى الحكام في المعسكر والتزامهم في التدريبات والتطبيقات النظرية والعملية منها.