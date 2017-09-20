اكد مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة رئيس لجنة الاحتراف الجزئي د.حمود فليطح ان الهيئة حلت مشكلة اللاعبين المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في قائمة الاحتراف الجزئي بمعاملتهم معاملة الكويتيين.

جاء ذلك في تصريح نقله بيان صحفي من الهيئة عقب اجتماع فليطح اليوم الاربعاء مع ممثلي الهيئات الرياضية لمناقشة موضوع تطبيق لائحة الاحتراف الجزئي والاستماع لمقترحات الاندية والاتحادات الرياضية بهذا الخصوص.

ونقل البيان عن فليطح قوله ان الاجتماع بحث عددا من الموضوعات منها الهدف من تطبيق الاحتراف الجزئي وتعديل بعض اللوائح على اعمار واعداد اللاعبين الذين يستحقون الاحتراف.

وأوضح ان الاجتماع ناقش بنود اللائحة المتعلقة (بالاسكور شيت) وعدد اللاعبين وقيمة المبالغ المدفوعة لهم داعيا الاندية والاتحادات الى تقديم مقترحاتهم مكتوبة عن اللائحة لعرضها على لجنة الاحتراف ومجلس إدارة الهيئة للبت فيها.