عقد مدير عام الهيئة العامة للرياضة بالإنابة ورئيس لجنة الاحتراف الجزئي د.حمود فليطح اجتماعا مع ممثلي الاتحادات والأندية بحضور أعضاء اللجنة لمناقشة الآثار السلبية الناشئة من تطبيق لائحة الاحتراف الجزئي وكيفية تفاديها وتقديم مقترحات الأندية والاتحادات في شأنها.

وناقش فليطح خلال الاجتماع الأهداف من تطبيق الاحتراف الجزئي وتعديل بعض اللوائح على أعمار وأعداد اللاعبين الذين يستحقون الاحتراف الجزئي، مطالبنا من الاتحادات والأندية إرسال أسماء اللاعبين المستفيدين من الاحتراف الجزئي للهيئة.

وأكد فليطح أن الهيئة حلت مشكلة «البدون» المسجلين في قائمة الاحتراف الجزئي ومعاملتهم معاملة الكويتيين، مطالبا الأندية والاتحادات بتقديم مقترحاتهم حول اللائحة مكتوبة وذلك لعرضها على لجنة الاحتراف ومجلس إدارة الهيئة للبت فيها، مؤكدا أن الهيئة ستعمل على وضع الحلول التي من شأنها توفير الاستقرار النفسي والمالي للاعب ودفعه إلى الإبداع الرياضي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بذات الصلة، معربا عن سعادته بعقد هذا الاجتماع.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة بعض بنود اللائحة المتعلقة بـ «السكور شيت» وعدد اللاعبين وقيمة المبالغ المدفوعة، كما قدمت الأندية والاتحادات العديد من الاقتراحات التي ستأخذها الهيئة بعين الاعتبار.