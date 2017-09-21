أوضح اتحاد الكرة أن البيان الصادر من قبل الحكام المضربين يعبر عن رأيهم ورغبتهم بالعودة والتعاون مع الاتحاد ولجنة الحكام من أجل العودة لإدارة المباريات مرة أخرى، ونود أن ننوه بأن الاتحاد لم يتخذ أي قرار والرد سيكون من قبل مجلس الإدارة على البيان خلال اجتماع مجلس الإدارة المقبل للنظر والتصرف.

جاء ذلك الرد بعد الاجتماع الذي عقدته اللجنة الانتقالية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة مساء الأحد الماضي الموافق 17 الجاري، والذي كلفت خلاله عضو اللجنة ورئيس لجنة الحكام رشيد الرشيد بالاجتماع مع الحكام الممتنعين، وأسفر هذا الاجتماع عن إصدار الحكام الممتنعين بيانا جاء كالآتي: «نؤكد على كامل احترامنا لفواز الحساوي رئيس مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنة الحكام السابق لشخصه الكريم ولجميع اللجان التي كانت عاملة معه، وأن أي تصريح أو بيان صدر في تلك الفترة وأيا كان تفسيره إنما صدر منا بمنتهى حسن النية ولم نقصد منه الإساءة إطلاقا لأي شخص كان في جميع اللجان، مؤكدين على ثقتنا الكاملة في حكمة ونزاهة وعدالة واستقلالية رئيس وأعضاء الاتحاد السابق.

ونؤكد أيضا على التزامنا التام بكل القوانين واللوائح والقرارات السائدة والمطبقة حاليا وأننا جميعا نعمل في ذات المنظومة، وتحكمنا نفس القوانين دون أي خروج عليها أو انقاص في تطبيقها.

ولا يسعنا في هذا السياق سوى أن نؤكد لكم على رغبتنا وعزمنا على التعاون مع اتحادكم الموقر ولجانه، آملين أن نساهم معكم في جهودكم الرامية إلى رفعة شأن الكرة الكويتية، متعهدين في الوقت ذاته بالعمل معكم تحت مظلة الاتحاد الكويتي لكرة القدم وقوانينه ولوائحه الواجبة التطبيق.

ونغتنم هذه الفرصة لنعرب لكم ولجميع أعضاء الاتحاد الحالي الموقرين، عن خالص الشكر لمبادرتكم الكريمة ولرئيس وأعضاء الاتحاد ولجنة الحكام، والتي ستظل محل تقدير واعتزاز لدينا جميعا، ولحسن تعاونكم معنا».