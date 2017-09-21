أحمد السلامي

أكد لاعب كاظمة السابق طلال الفاضل ان انتقاله إلى صفوف فريق صحم العماني جاء بعلم ومعرفة مسبقة من إدارة النادي التي رفضت التواصل معه أو تحديد موقفها.

وقال: الإدارة تجاهلتني بعد أن تلقيت عرضا من إدارة نادي الكويت يطلبون فيه الاستفادة من خدماتي لمدة موسم واحد، إلا أن الإدارة لم تُبِن لي موقفها بصورة صريحة وكنت متجها للابتعاد عن الساحة الرياضية بصورة عامة والمكوث في منزلي، إلا أنني تلقيت عرضا خارجيا وتحديدا من إدارة صحم العماني للانضمام للفريق وهو العرض الذي وافقت عليه كونه مناسبا.

وأضاف: أنا لم أهرب من نادي كاظمة أو الدوري الكويتي بل فضلت أن أغير من وجهتي وتحويل مسار مشواري فبدلا من ضياع مستقبلي الرياضي بالمكوث في منزلي وجدت أن الفرصة سانحة للاحتراف خارجيا للحصول على حقوقي كلاعب صاحب طموح وبعيدا عن أي أهداف أخرى.

وكانت انباء متداولة تشير إلى أن الفاضل سيعمل على اللعب في صفوف فريق نادي صحم حتى موسم الانتقالات الشتوية ليعود إلى البلاد كلاعب حر وينتقل إلى صفوف أحد الأندية المحلية البعيدة عن نادي كاظمة.

ناصر باشر تدريباته

وفي سياق متصل، باشر المهاجم يوسف ناصر تدريباته مع فريق النهضة العماني بعد إتمام إجراءات التعاقد معه رسميا من قبل مجلس الإدارة، ليصبح بذلك ثاني المحترفين الكويتيين في الدوري العماني لكرة القدم.