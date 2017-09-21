مبارك الخالدي

قدم مجلس إدارة نادي الجهراء رسميا محترفي الفريق الأول لكرة القدم مساء أمس الأول وهم الأردني احمد هشام والبرازيلي فرانسيسكو توريس والكاميروني ارون امبيبي، وحضر مراسم توقيع العقود والتقديم رئيس مجلس إدارة النادي دهام الشمري ونائب الرئيس ارشيد العنزي ورئيس جهاز الكرة للفريق الأول لكرة القدم محمد العنزي. وعبر دهام الشمري عن ثقته بالمستويات الفنية للاعبين مطالبا بالمزيد من العطاء والالتزام بتعليمات الجهازين الفني والإداري متمنيا أن يكون ثلاثي المحترفين إضافة حقيقية للفريق. أما المحترفون فأكدوا عزمهم تقديم الأفضل بالتعاون مع اللاعبين أبناء النادي وأعربوا عن تقديرهم لمجلس إدارة النادي على الثقة التي حصلوا عليها بعد موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة الصربي بوريس بونياك على انضمام اللاعبين.

وفي شأن متصل، يختتم الجهراء مساء اليوم تدريباته لاستقبال العربي مساء غد في مواجهة مرتقبة ضمن الجولة الثانية لدوري VIVA الممتاز، وسيضع بونياك اللمسات الأخيرة على خطة اللعب في تدريباته اليوم وسط معنويات مرتفعة بعد الاطمئنان على الحالة البدنية لكافة اللاعبين بمن فيهم إبراهيم العتيبي وفايز الظفيري وفهد باجية وكذلك مساعد الفوزان القادم من خيطان.