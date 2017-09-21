السالمية يلتقي التضامن لتعزيز نقاطهما

ناصر العنزي

تعود فرق الدرجة الممتازة لدوري «VIVA» الممتاز لكرة القدم إلى التنافس مرة أخرى في الجولة الثانية بعد افتتاحية زاخرة بالأهداف في الأسبوع الماضي، حيث تقام اليوم مباراتان، تجمع الاولى القادسية مع كاظمة ولكل منهما نقطة واحدة على ستاد الصداقة والسلام في مواجهة اعتاد الفريقان على إحراج بعضهما وعادة ما تكون مبارياتهما معا ذات ندية لا تخلو من الأهداف، وفي المباراة الثانية يلتقي السالمية مع التضامن «نقطة لكل منهما» على ملعب محمد الحمد بنادي القادسية ويسعى الفريقان إلى زيادة نقاطهما من أجل التواجد في مناطق الأمان.

مباراة تستحق المشاهدة

إذا لعب القادسية ضد كاظمة فإنها مباراة تستحق المشاهدة، فمنذ سنوات طويلة والجمهور يستمتع في أحداثها، ويدخل الفريق الأصفر بعد أن خاض في الأسبوع الماضي مواجهة مثيرة مع خصمه اللدود العربي انتهت بالتعادل «2/2» وظهر الأصفر بحالة مرضية، لكن مدربه بحاجة إلى تغيير في أسلوب لعبه وعدم الاعتماد على لاعبين معينين، ويلاحظ على المدرب الكرواتي داليبور ستاركيفيتش أنه لا يلجأ للتبديلات إلا في أضيق الحدود رغم ان بعض عناصر البدلاء أفضل فنيا من الأساسيين، ويعتمد الأصفر على تحركات خط وسطه في تبادل الكرات القصيرة مع سرعة الارتداد نحو الخصم، ومع عودة رشيد سومايلا إلى جانب مساعد ندا فإن خط الدفاع أصبح أفضل من السابق.

كاظمة تعادل مع التضامن في المباراة الماضية بهدفين ويغيب عنه لاعبان مهمان وهما يوسف ناصر وطلال الفاضل اللذان انتقلا للعب في سلطنة عمان، وبذلك يفتقد كاظمة تحديدا يوسف ناصر الذي انتقل في خطوة مفاجئة، ويدرب كاظمة البرتغالي جوزيه أوليفيرا في أول موسم له مع الفريق، وانضم للبرتغالي عناصر محترفة لسد الشواغر في صفوفه إلى جانب عناصر محلية أحسنت في أدائها مثل مشاري العازمي وعمر الحبيتر وناصر فرج، ويظهر كاظمة بحالة جيدة في النواحي الهجومية، في حين أن خط الدفاع كما ظهر في المباراة الأولى بحاجة إلى تفاهم أكثر بين لاعبيه.

لقاء متكافئ

السالمية تعادل في مباراته الأولى مع الكويت، حامل اللقب، بعد أن كان متقدما بهدفين في واحدة من أفضل مبارياته، وزج مدرب السماوي عبدالعزيز حمادة بعناصره الجاهزة وتألق لاعبه المحترف الكاميروني روجي توندوبا وسجل هدفين واختير من افضل اللاعبين في الجولة الأولى، ويبحث السالمية عن تحقيق الفوز اليوم كي يدخل طرفا في الصراع على الأماكن المتقدمة، وتضم صفوفه عناصر مميزة مثل الحارس خالد الرشيدي ونايف زويد وعدي الصيفي.

التضامن بقيادة تدريبية جديدة للمدرب ماهر الشمري سجل تعادلا مع كاظمة بهدفين في نتيجة إيجابية لفريق يبحث عن البقاء في الدرجة الممتازة، وزج الشمري بعناصر شابة تسعى الى التمثيل المشرف، وانضم مؤخرا مهاجم القادسية فيصل عجب إلى صفوف التضامن إلى جانب محترفين أجانب، ويهم التضامن ومدربه ألا يخسر في مباراة اليوم.