يغادر البلاد صباح اليوم الخميس متوجها إلى ولاية أريزونا الأميركية وفد المنتخب الكويتي للدراجات المائية المشارك بصفة رسمية وتحت مظلة الهيئة العامة للرياضة، في نهائيات بطولة العالم للدراجات المائية 2017 التي سينظمها الاتحاد العالمي للدراجات المائية في ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري حتى 9 أكتوبر المقبل.

ويرأس وفد المنتخب مشرف عام لجنة الرياضات البحرية في النادي البحري الرياضي الكويتي حسين محمود دشتي، فيما يضم عبدالله إبراهيم بوربيع وعبدالوهاب غازي مديرين للجهازين الإداري والفني، و11 لاعبا أساسيا من بينهم عدد من أبطال العالم يتقدمهم المتألق محمد إبراهيم بوربيع ومحمد جاسم محمد الباز وعبدالرحمن غازي العمر إلى جانب يوسف عبدالمحسن البصيري وراشد عبدالله أحمد الراشد ومحمد خالد العنقة ووليد مصطفى العدساني وسامي خالد الجسمي وسالم أيمن المطوع ومحمد أحمد محمد وقاسم محمد جعفر، كما يضم الوفد ستة لاعبين مساعدين هم عبدالله علي مندني وعهدي سهيل المطوع وسعود عبدالرزاق الوزان وجاسم نادر الرجيب وعبدالله رائد الغانم وبندر عبدالله البريهي.

وكان اجتماع قد عقد لوفد المنتخب مساء يوم أمس في النادي البحري بحضور رئيس النادي اللواء فهد الفهد، ورئيس لجنة الرياضات البحرية علي أحمد القبندي، وبحضور ممثلين عن الجهات الراعية وهي بيت التمويل الكويتي (بيتك) بصفته الشريك الاستراتيجي، وشركة زين للاتصالات بصفتها الراعي المتميز، ومؤسسة البترول الكويتية KNPC، والشركة المتحدة لصناعة الحديد (كويت ستيل)، وماكدونالدز بالإضافة إلى شركة كيو إيتي ريسنغ وشركة دراج 965 ومؤسسة برو رايدر وشركة عربي، ووجه اللواء الفهد كلمة للمنتخب أشاد فيها بإنجازاته العالمية الكبيرة طيلة مشاركاته في البطولات السابقة واحتكاره للمركز الأول، ومطالبا بضرورة استكمال هذه الإنجازات في بطولة هذا العام، فيما أشاد بالدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة، والجهات الراعية.