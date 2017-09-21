تحت رعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري وبحضور الوكيل المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء عبدالله المهنا والوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص بالوكالة اللواء شكري النجار ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش وعدد من قيادات قطاع الأمن الخاص، اختتمت بطولة الفنون القتالية الثانية فئتي الجيو جيتسو (بدون بدلة) و(الكيك بوكسينج والـ MMA).

وأكد وكيل وزارة الداخلية الفريق الدوسري ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح يولي الرياضة الشرطية اهتماما كبيرا لما لها من انعكاس على مستوى الأداء الأمني ويرفع من المهارات الفردية لمنتسبي وزارة الداخلية وإيجاد رجل امن متميز في أداء العمل والقيام بالواجب المطلوب منه على الوجه الأكمل، مشيرا بذلك إلى أن وزارة الداخلية تفخر بتنظيم هذه الفعاليات الرياضية التي تعلي من كفاءة منتسبيها وتخلق روحا تنافسية بناءة بينهم، مضيفا أن البطولة تستحق كل الاهتمام والحرص على توفير أساسيات نجاحها وتحقيق كامل أهدافها بما يليق والتميز الكبير لقوات الأمن الخاصة.