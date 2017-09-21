يحيى حميدان

عاد الى البلاد مساء اول من امس وفد فريق كرة السلة بنادي الكويت بعد انتهاء معسكره التدريبي الذي اقامه في العاصمة الصربية (بلغراد) خلال الاسبوعين الماضيين، وذلك استعدادا لمباريات الموسم الجديد المقرر له ان ينطلق مطلع الشهر المقبل.



وخاض «الأبيض» مجموعة من المباريات القوية والتي استفاد منها المدرب السلوفيني بويان لازيتش والذي حرص على منح جميع اللاعبين الفرصة لاثبات قدراتهم. وسيواصل الكويت تدريباته حتى موعد انطلاق الموسم الجديد والذي سيدافع خلاله عن ثنائية الدوري والكأس التي حققها في الموسم الماضي.