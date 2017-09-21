يحيى حميدان

كثف فريق كرة السلة بنادي الشباب من تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية في معسكره التدريبي الذي يقيمه حاليا في العاصمة المصرية (القاهرة).

ويقود التدريبات اليومية المدرب عبدالعزيز القلاف وبتواجد دائم من رئيس الوفد ومدير اللعبة جميل الشمري وكذلك الإداري نواف الشمري.

وخاض «أبناء الأحمدي» مباراتين حتى الآن وتبقت لهم مباراتان أخريين، ويأمل من خلالهما الجهاز الفني بالحصول على الاستفادة المطلوبة بغض النظر عن النتائج. من جهته، قال جميل الشمري ان جميع الأمور في المعسكر تسير على احسن ما يرام من ناحية السكن وملعب التدريبات والتنقل.

وبين الشمري ان اللاعبين في قمة الانضباط ويدركون أهمية مثل هذه المعسكرات التي تعود بالفائدة عليهم في المقام الأول والأخير للدخول إلى منافسات الموسم الجديد بالجاهزية المطلوبة.

وأشار الشمري إلى أن صفوف الفريق مكتملة باستثناء إصابة اللاعب فهد توفيق، الذي يخضع للعلاج حاليا في القاهرة بعد ان تم عمل أشعة له للوقوف على حجم إصابته والتي كشفت عن حاجته لبعض الجلسات العلاجية على أن يكون جاهزا قبل بداية الموسم في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل حسبما هو متوقع.

وأوضح الشمري أن الوفد سيعود إلى البلاد يوم الأحد المقبل وسيواصل تدريباته اليومية كالمعتاد بعد ذلك، متمنيا ان يحقق الشباب النتائج المرجوة والوصول على اقل تقدير إلى المراكز الوسط في جدول الترتيب.