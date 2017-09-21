اعلن رئيس مجلس إدارة نادي التضامن مبارك المعصب عن اعتذار الإعلامي سالم سعدون عن الترشح لعضوية مجلس إدارة اتحاد الكرة في الانتخابات التي ستجرى نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وقال المعصب في تصريح صحافي إن مجلس إدارة النادي قد اجمع على ترشيح سالم سعدون لانتخابات اتحاد الكرة نظرا للكفاءة الكبيرة التي يتمتع بها من خلال مسيرته المهنية الإعلامية، إلا انه ومع الأسف لن يترشح للانتخابات وذلك لأسباب خاصة به تفهمها مجلس الإدارة ووضعها محل اعتبار وتقدير في هذه المرحلة، معربا عن أمله في ان تكون الظروف مواتية مستقبلا أمام سالم سعدون لتمثيل نادي التضامن في عضوية اتحاد الكرة أو أي مكان آخر.

وأضاف أن مجلس الإدارة ارتأى ترشيح المخضرم سعد المسيلم للانتخابات وهو من الكفاءات أيضا التي نعتز بها والتي ستمثل النادي بصورة لائقة في اتحاد الكرة، متمنيا التوفيق لكل أبناء النادي في كل مجالات العمل الرياضي لا سيما ان مخرجات نادي التضامن المتواجدة في الاتحادات دائما ما تحدث الفارق من خلال الفكر المتميز الذي تملكه ويضيف لأي هيئة رياضية في كل مكان وزمان.