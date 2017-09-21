أحمد السلامي

عاد إلى البلاد وفد فريق تحت 19 سنة لكرة القدم بنادي السالمية بعد أن اختتم معسكره التدريبي الذي أقيم في القاهرة استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وكان الوفد برئاسة نائب رئيس جهاز الكرة محمد البريكي وبقيادة المدرب الوطني خالد البصيري قد عملا على وضع خطة متكاملة لتطوير إمكانيات الفريق وتهيئته من شتى النواحي الفنية والبدنية والذهنية لمنافسات الموسم الجديد عبر برنامج تدريبي متكامل تم اعتماده من قبل مجلس الإدارة يقوم على أساس تطوير إمكانيات اللاعبين وتحفيزهم لتقديم أفضل العروض الفنية في المنافسات المحلية لضمان جعل الفريق من ضمن الفرق المنافسة على لقب الدوري.

وعمل المدرب الوطني على تهيئة كافة الظروف المناسبة للفريق من خلال الإعداد الفني والبدني على فترتين صباحية ومسائية وخوض عدد من المباريات التجريبية أمام فرق مصرية كان الهدف منها اختبار إمكانيات اللاعبين والتعرف على قدراتهم عن كثب وتدريبهم على الخطط المناسبة ووضع التشكيلة النهائية بعد التأكد من جاهزيتهم.