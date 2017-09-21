يعقوب العوضي

غادرت بعثة فريق الكرة الطائرة الأول بنادي كاظمة الى تركيا لإقامة معسكر تدريبي خارجي استعدادا لمنافسات الموسم المقبل والتي يبدأها في البطولة التنشيطية في أكتوبر ومن ثم الدوري الممتاز.

ويترأس البعثة مشعل العتيبي ويرافقه إداريا صادق القطان والجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي الكسندر سنجيج، واللاعبون هم: مشعل العمر، جاسم الصباغة، علي سعدون، عبدالعزيز الشطي، مساعد المجمد، عبدالرحمن الحاي، ناصر الرفاعي، عبدالرحمن المطوع، عبدالله الحاي، عبدالله بوفتين، حسين البحر، يعقوب عبدالعزيز، عبدالعزيز شاكر، سلطان احمد وضاري بسام. وفي وقت سابق، أكد صادق القطان ان الفريق يعمل على قدم وساق للوصول الى الألقاب وتحقيق افضل الإنجازات.

وأشاد بالتزام اللاعبين في التدريبات اليومية، كما أثنى على مجلس إدارة النادي لتوفيرها متطلبات الفريق والبيئة المناسبة للاستعداد للبطولات المحلية، مؤكدا ان المنافسات المقبلة تحتاج إلى النفس الطويل والإعداد المناسب، مشيرا الى ان الاستقرار في الجهاز الفني يعود بفائدة كبيرة على الفريق من حيث التفاهم والانسجام.