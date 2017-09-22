يحيى حميدان

أصدرت اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة جداول بطولات الموسم الجديد وأرسلت نسخا منها الى جميع الأندية المشاركة في مسابقات اللعبة.

وأكد امين سر اللجنة هيثم بارون أن الموسم الجديد سينطلق بإقامة مباراة كأس السوبر بين الكويت بطل الدوري والكأس الموسم الماضي وكاظمة وصيف الدوري في 4 أكتوبر المقبل، ثم سيبدأ الدور التمهيدي من بطولة الدوري في 11 اكتوبر ويختتم في 26 نوفمبر، وسيقام الدوري بنظام الدور التمهيدي الذي ستخوض فيه الفرق دوريا من قسم واحد يتحدد على إثره الفرق الستة الاولى التي ستصعد إلى الدرجة الممتازة، فيما ستلعب الفرق الخمسة المتبقية دوري الدرجة الاولى.

وأضاف: «ستخوض اندية الدرجتين دوري من قسمين يحقق اللقب فيه من يجمع أكبر قدر من النقاط»، مشيرا الى أن الجولة الأولى ستشهد اقامة 4 مباريات يوم 11 أكتوبر، حيث يلعب الكويت مع الصليبخات، وكاظمة مع الشباب في صالة نادي النصر، فيما سيلتقي الجهراء مع الساحل، والنصر مع اليرموك في صالة نادي كاظمة، وسيرتاح كل من القادسية والعربي والتضامن.

وقال بارون ان الاتحاد سينظم 4 بطولات في الموسم الجديد لفئة العمومي وهي: الدوري وكأس الاتحاد، والمسابقة المستحدثة ستكون درع الاتحاد والتي ستأخذ الصفة الرسمية وتدخل في نقاط كأس التفوق العام، بالإضافة إلى بطولة «3 لاعبين ضد 3» والتي ستكون لفئتي العمومي وتحت 17 سنة.

وأشار بارون إلى أن بطولة كأس الاتحاد ستقام بنظام المجموعتين حيث ستوزع الفرق بحسب ترتيبها في الدور التمهيدي من الدوري.

وذكر بارون أن بطولة دوري تحت 19 سنة ستنطلق في 7 اكتوبر، فيما تبدأ بطولة تحت 15 سنة في الموعد ذاته، وتنطلق بطولة تحت 13 سنة في 3 اكتوبر.

وتمنى بارون في ختام حديثه النجاح في الموسم الجديد لجميع البطولات من خلال تعاون الأندية مع الاتحاد لإظهار المباريات بأفضل صورة، مشددا على ان الاتحاد يبذل قصارى جهده من أجل تنظيم المسابقات بالصورة اللائقة التي تخدم جميع الأندية وتطور من مستوى اللعبة إلى الأفضل.