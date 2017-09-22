ناصر العنزي

تختتم اليوم الجولة الثانية من دوري VIVA الممتاز بإقامة مباراتين تجمعان الكويت «نقطة واحدة» مع النصر «بلا نقاط» على ملعب الأول في مباراة تكررت أكثر من مرة في الموسم السابق ويعرف الفريقان بعضهما جيدا، ويقطع العربي صاحب النقطة الواحدة مسافة للوصول إلى الجهراء ومقابلة فريقها صاحب النقاط الثلاث على ملعب مبارك العيار في مباراة عنوانها «اللي يوصل الجهراء يتحمل عناء العودة».

الأبيض متأهب

يدخل الأبيض مباراة اليوم وهو في حالة استعدادية جيدة بعد أن لعب أول مبارياته في الأسبوع الماضي وتعادل في اللحظات الأخيرة «٢/٢» بفضل المنقذ دائما جمعة سعيد، وتضم صفوف الكويت عناصر جاهزة في حالة الطوارئ ويلجأ كثيرا للتدوير في مراكز اللاعبين وإشراك عناصر متحفزة بدلا من عناصر أساسية، ويقود الهجوم جمعة سعيد وبجانبه باتريك فابيانو المنتقل من كاظمة وصاحب القدرة على التسجيل، وفي الوسط فإن وجود محمد كمارا وفهد العنزي وطلال جازع قادر على التمويل من كل الجهات وكسب الأبيض الحارس الدولي حميد القلاف المنتقل من العربي.

النصر خسر من الجهراء بهدفين لهدف لكنه لم يكن سيئا بل هاجم خصمه وهدده ولكن أخطاء دفاعية تسببت في خسارته، ويقود العنابي مدربه ظاهر العدواني الذي حقق معه نتائج ممتازة في الموسم الماضي ودعم صفوفه بعناصر محترفة، وينهج النصر عادة التحفظ الدفاعي مع الارتداد السريع، وبرز من لاعبيه مشعل فواز صاحب الهدف على الجهراء.

الأخضر في الجهراء

يخوض الأخضر مهمة صعبة أمام فريق يصعب هزيمته على ملعبه، لذلك فإن العربي مطالب بأن يعود سالما من الجهراء سواء بالفوز أو التعادل، والأخضر خاض اللقاء السابق أمام خصمه اللدود القادسية وتعادل معه بعد ان قدم مستوى جيدا، وضم الأخضر إلى صفوفه المحترفين محمود المرضي وشوقي السعيد والنيجيري كليمينت بوبي الذي سيغيب اليوم بعد طرده في مباراة القادسية إلى جانب كيتا، ويملك المدرب محمد إبراهيم البديل الذي سيكون إلى جانب حسين الموسوي.

أما الجهراء فحقق فوزا مطلوبا على النصر وحقق أول ثلاث نقاط بقيادة مدربه الصربي بوريس بونياك، وتضم صفوف الجهراء عناصر متعاونة تلعب بإصرار وقتالية وبرز منهم فيصل زايد في خط الوسط إلى جانب عناصر أخرى مثل فايز الظفيري وإبراهيم العتيبي وفهد باجيه، ويلعب للجهراء في هذا الموسم الأردني أحمد هشام والبرازيلي فرانسيسكو توريس والكاميرونـــــي أرون أميبي.

باصات لنقل الجماهير وترحيب جهراوي

مبارك الخالدي

تزينت الشوارع المحيطة بستاد مبارك العيار بلافتات الترحيب بالزعيم العرباوي، ورفعت رابطة الجماهير العرباوية في الجهراء شعارات لوحات تعبر عن مؤازرتها للفريق في مباراة اليوم، كما قررت إدارة النادي العربي التجاوب مع مناشدات الجمهور العرباوي تخصيص «باصات» لنقل الجمهور من ستاد صباح السالم إلى الجهراء، ومن المتوقع أن تستجيب إدارة الأخضر لطلب نقل الجماهير الراغبة في حضور المباراة وتشجيع الأخضر.

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة نادي الجهراء اتخذ الترتيبات اللازمة لإعداد وتهيئة بوابات الدخول لستاد مبارك العيار كما تمت تهيئة المدرجات لاستقبال جمهور الفريقين.