طرد الرشيدي والعتيبي لم يؤثر على «السماوي»

أحمد السلامي

نجح السالمية في تحقيق فوز مستحق على حساب التضامن 2-1 رغم النقص العددي لـ«السماوي» الذي افتقد إلى خدمات لاعبيه فواز العتيبي وخالد الرشيدي بداعي الطرد، وسجل هدفي السالمية فراس الخطيب (1-67) بينما سجل هدف التضامن الوحيد فرحان سعد (23)، ليرفع السالمية رصيده إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد التضامن بواقع 1 نقطة وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ستاد محمد الحمد بنادي القادسية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري VIVA لكرة القدم.

جاء الشوط الأول بأفضلية واضحة لمصلحة السالمية الذي تمكن من افتتاح التسجيل بوقت مبكر وتحديدا في الدقيقة الأولى عن طريق مهاجمه السوري فراس الخطيب وهو الأمر الذي أعطى «السماوي» أفضلية من الناحية التهديفية على عكس التضامن الذي عاد إلى الخلف لترتيب أوراقه وتصحيح وضعه، واستمرت الهجمات المتبادلة ما بين الطرفين حتى الدقيقة 23 عندما نجح حامد الرشيدي في بناء هجمة منظمة مرر من خلالها الكرة إلى يوسف العنيزان الذي أرسلها بدوره إلى زميله فرحان سعد الذي أودعها بدوره في شباك السالمية ليحقق من خلالها التعادل.

واستمر اللعب وسط الملعب حتى الدقيقة 44 عندما نجح محترف السالمية روجي من توسعة الفارق بتسجيله الهدف الثاني إلا أن الحكم ألغاه بناء على راية الحكم المساعد لتنتهي أحداث الشوط بالتعادل بهدف لكل منهما.

أما الشوط الثاني فقد كان مختلفا عن سابقه، حيث أشهر الحكم عباس الشمري البطاقة الحمراء للاعبي السالمية فواز العتيبي الذي نقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى، وحارس مرمى الفريق خالد الرشيدي الذي دخل بديلا عن الحارس سطام الحسيني وهو الأمر الذي كان متوقعا أن يصعب المهمة أمام «السماوي» إلا أنهم تمكنوا من التغلب على جراحهم بتسجيل السوري فراس الخطيب الهدف الثاني في الدقيقة 67 من ضربة حرة مباشرة سكنت في شباك الحارس وليد الرشيدي.

وسعى لاعبو التضامن إلى استغلال النقص العددي للسالمية إلا أنهم لم ينجحوا في تحقيق مبتغاهم لينتهي اللقاء بفوز مستحق لمصلحة السالمية على حساب التضامن.