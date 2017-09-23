ناصر العنزي

رفض كابتن السالمية الحارس خالد الرشيدي مبررات طرده في مباراة فريقه مع التضامن وقال: «ما سويت شي»، وأستشهد بلاعب التضامن محمد إبراهيم بأنني لم أفعل شيئا تجاه الحكم عباس الشمري.



وأكد الرشيدي أن حصوله على البطاقة الحمراء فيه تجن كبير عليه من الحكم فهو كابتن للفريق ومن حقه مناقشة الحكم «الذي أصدر بحقي قرارا ظالما» ونفى انه تلفظ على الحكم بألفاظ غير لائقة، فيما ذكرت مصادر قريبة من الحكم أن الرشيدي دفع الحكم على صدره وتلفظ عليه غضبا. وشهدت مباراة السالمية والتضامن طرد لاعبي السماوي فواز العتيبي وخالد الرشيدي ولعب ناقصا في الشوط الثاني وحقق الفوز.