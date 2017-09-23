أحمد السلامي

أشاد رئيس مجلس إدارة نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف بمستوى أداء فريقه وتمكنه من الفوز على التضامن بهدفين سجلهما السوري فراس الخطيب مقابل هدف واحد سجله فرحان سعد، قائلا: خضنا مباراة أكثر من رائعة وقدم خلالها فريقنا مستويات فنية كبيرة، وأثبت لاعبونا أن لديهم المزيد من الإمكانيات التي سيقدمونها خلال الجولات المقبلة، وهذا الأمر لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة عمل وجهود مضنية وفترة إعداد طويلة سبقت انطلاقة منافسات بطولة الدوري، حيث تدرج الفريق في مرحلة الإعداد عبر التدريبات المحلية والتي تبعها معسكر تدريبي في القاهرة حقق نتائج إيجابية انعكست على أرض الواقع فعليا.

وأضاف: السالمية لايزال في بداية مشواره أسوة ببقية الفرق المشاركة في الدوري الممتاز، ونتطلع إلى استمرار اللاعبين في عملية الاستفادة من الحصص التدريبية وتطوير قدراتهم للوصول إلى الهدف المنشود وهو المنافسة على لقب الدوري أسوة بغيرنا من الفرق التي تضع ضمن أهدافها هو المنافسة وليس البقاء في الدوري.

وحول الطرد الذي تعرض له لاعباه خالد الرشيدي وفواز العتيبي، علق قائلا: بصورة عامة كان من الممكن أن يؤثر الطرد بشكل سلبي على الفريق وينهار إلا أننا نثق بقدرات لاعبينا الرجال الذين أثبتوا أنهم على قدر عال من المسؤولية ونجحوا في المحافظة على مرماهم من أي اختراقات قادمة من جهة التضامن، وفرضوا هيمنتهم على أجواء المباراة وحققوا هدفا ثانيا أعطانا الأفضلية بكل المقاييس، وقد استحق الفريق الفوز على لعبه باستماتة من أجل تحقيق انتصار يرتقي إلى مستوى التطلعات رغم النقص العددي.

ولفت اليوسف إلى أن مجلس الإدارة سيستمر في دعمه للجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق سواء من ناحية مادية أو معنوية، وسنعمل على تذليل جميع الصعاب في سبيل تحقيق ما نتطلع إليه، فنحن اليوم أمام استحقاق مهم يحتاج إلى نفس طويل وتركيز لضمان عدم تشتت اللاعبين حيث سنعمل على إبعادهم عن أي ضغوطات خارجية في سبيل استمرار عجلة الفريق في التقدم نحو الأمام بثبات واتزان.