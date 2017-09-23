مبارك الخالدي

قال مهاجم السالمية النجم السوري فراس الخطيب: «أن أعادل رقم الأسطورة جاسم يعقوب بالأهداف على مستوى الدوري الكويتي بـ 146 فهذا شرف عظيم وفخر لي لكن من المستحيل الوصول لإنجازاته ولأسطورته». وكان الخطيب قد بلغ معدل الأهداف التي انفرد بها الهداف التاريخي جاسم يعقوب، وذلك بعد الفوز المثير للسالمية على التضامن 2-1 ضمن الجولة الثانية، إذ ساهم الهدفان اللذان أحرزهما الخطيب في بلوغ رصيده الـ 146 هدفا على مستوى الدوري الكويتي.

الجدير بالذكر ان الخطيب أمضى أكثر من 15 عاما في الكويت تنقل من خلالها إلى العديد من الأندية، حيث مثل في بداياته فريق النصر ثم انتقل إلى العربي والقادسية وتوجه بعدها إلى الاحتراف الخارجي ليعود إلى البلاد من بوابة العربي ثم انتقل إلى الكويت قبل أن يستقر هذا الموسم في السالمية.