يحيى حميدان

يسعى الفحيحيل (صاحب 3 نقاط في المركز الثاني) لتحقيق فوزه الثاني في دوري «VIVA» للدرجة الأولى لكرة القدم عندما يلتقي الشباب، الذي يخوض لقاءه الأول، على ستاد محمد الحمد ضمن الجولة الثانية من المسابقة.

ويلعب اليوم ايضا، الساحل (الثالث بـ 3 نقاط) مع برقان (بلا نقاط في المركز الرابع) على ستاد الشباب، والصليبخات مع خيطان، وكلاهما من دون نقاط في المركزين الخامس والسادس، على ستاد نادي الكويت.

ويرتاح في هذه الجولة اليرموك المتصدر برصيد 3 نقاط.

وشهدت مباريات الجولة الأولى فوز «اليرامكة» على الصليبخات بنتيجة قاسية 6-1، و«الأحمر» على برقان 2-0، والساحل على خيطان بذات النتيجة.

ويعتبر الفوز مطلبا ملحا بالنسبة للفحيحيل الذي يسعى بكل قوة، تحت قيادة مدربه الاسباني ميغيل، لتثبيت أقدامه منذ البداية في المراكز المتقدمة والمنافسة على التأهل الى الدوري الممتاز في الموسم المقبل.

وعلى الجهة المقابلة، يسعى الفريق الشبابي لتسجيل بداية ممتازة في المسابقة بعد أراحه الجدول من خوض الجولة الافتتاحية، ويعتمد مدرب الشباب خالد الزنكي على مجموعة متجانسة من اللاعبين.

وفي المواجهة الاخرى، تبدو الكفة متساوية بين الساحل وبرقان، وشهدت صفوف الفريقين تغييرات كبيرة في فترة الانتقالات الصيفية بعد رحيل بعض اللاعبين واستقطاب آخرين.

أما في المباراة الثالثة، فإن الصليبخات سيحاول تحسين الصورة الكارثية التي ظهر عليها في الجولة الأولى عبر الاطاحة بخيطان المطالب هو الآخر بتحسين أوضاعه.