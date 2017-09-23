عبدالعزيز جاسم

قال إداري الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة حماد العجي ان فريقه لم يكن جاهزا لانطلاق الدوري، وذلك لعدة أسباب، أبرزها تأخير موعد التدريبات، وكذلك غياب اللاعبين منذ انطلاق الموسم عبدالله الظفيري ومحمد الداود وأخيرا إصابة ناصر فرج وجميعهم لاعبون مؤثرون، مشيرا إلى ان أداء الفريق أمام القادسية كان جيدا قياسا على الظروف التي عانى منها الفريق رغم الخسارة بهدفين دون رد في الجولة الثانية من دوري VIVA الممتاز، لافتا إلى أن البرتقالي بحاجة لوقت من أجل الانسجام والتأقلم خصوصا أن المحترفين جوليانو فرنانديز وجولسون دياز شاركا مع الفريق لأول مرة سواء في المباريات الرسمية والودية لذلك أتوقع ان يظهر الفريق بشكل مغاير بعد فترة التوقف في مطلع أكتوبر المقبل.

وبين العجمي ان عبدالله الظفيري وناصر فرج وسعود الأنصاري يحتاجون لفترة لا تقل عن شهر حتى يتمكنوا من المشاركة مع البرتقالي خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى ان الجهازين الإداري والفني يقومان حاليا بتهيئة اللاعبين لمواجهة العربي الجمعة المقبلة في الجولة الثالثة من الدوري من أجل تصحيح المسار واستعادة النتائج الإيجابية.

وأشار العجمي إلى أن موضوع الإصابات هو الشغل الشاغل حاليا للجهازين الإداري والفني وهو من اهم الأمور في الوقت الحالي فعودتهم تمثل قوة إضافية للفريق.