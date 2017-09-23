مبارك الخالدي

أرجع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التضامن ماهر الشمري خسارة فريقه أمام السالمية 1-2 إلى الفوضى التي صاحبت المباراة في الشوط الثاني، مشيرا إلى ان فريقه لعب الشوط الأول بشكل أفضل من السالمية ونجح في العودة إلى المباراة بعد التأخر بهدف ولكن الأمور خرجت عن النطاق المألوف في الشوط الثاني إذ كثرت حالات الشد والصراخ على الحكم بعد حالتي الطرد للمنافس ما أثر على سير المباراة، وبالتالي لم يلعب الفريقين كرة القدم كما هو مطلوب.

وقال: للأسف لم نستفد كجهاز فني من إجراء التبديلات، حيث كان خروج فرحان سعد ومحمد إبراهيم اضطراريا وبداعي الإصابة، كما إننا كجهاز فني لا نملك على دكة البدلاء الحلول الناجعة وبالتالي افتقدنا إلى الأدوات الممكن الاستفادة منها في مثل هذه الظروف في ظل عدم جاهزية حمد أمان، مشيرا إلى ان نتيجة المباراة لن تؤثر بالسلب على لاعبينا فالثقة بالفريق كبيرة ولايزال لدينا الكثير.

وعن إصابة اللاعبين فواز فرحان ومحمد إبراهيم، أوضح الشمري ان فرحان تعرض لكدمة قوية في الركبة وأما إبراهيم فتم استبداله لشعوره بآلام في الأنكل.