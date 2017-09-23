مبارك الخالدي

قال مدير الكرة للفريق الأول لكره القدم بنادي القادسية عبدالله الحقان إن الفوز على كاظمة في هذا التوقيت ثمين لأهميته في مسيرة المنافسة على اللقب.

وأضاف الحقان عقب المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الثانية للدوري أول من أمس والتي انتهت لمصلحة القادسية 2-0، أهنئ لاعبينا ومجلس الإدارة والجهازين الإداري والفني والجماهير على هذه النتيجة، فالفوز جاء في وقته، اذ يحتاج الأصفر إلى الدخول في أجواء المنافسة عبر تخطي خصم قوي مثل كاظمة.

وقال الحقان: على الرغم من الفوز المستحق إلا أن الأصفر يحتاج إلى عدد من المباريات بما لا يقل عن ثلاثة حتى يصل الفريق إلى المعدل اللياقي المطلوب لخوض المباريات وعندها سيظهر فريقنا بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن الأصفر يسير باتجاه صحيح نحو الأفضل.

ولفت الحقان إلى الأجواء التي صاحبت المباراة قائلا «للمرة الثانية على التوالي تصاحب إقامة المباريات أجواء حارة مع رطوبة مرتفعة فكان الله في عون اللاعبين».