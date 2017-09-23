يعقوب العوضي

خاض فريق كرة اليد الأول في نادي الشباب مباراتين وديتين مع الزمالك والمقاولون الأسبوع الماضـي فــي معسكــره التدريبي المصري ضمن اطار استعداداته لمنافسات الدوري العام والمقرر انطلاقها في مطلع أكتوبر المقبل، ويتبقى له مباراتان قبل عودة الفريق الى البلاد الأسبوع المقبل.

الى ذلك، ضاعف الجهاز الفني بقيادة المدرب شهاب الدريدي الحصص التدريبية للفريق لتصبح على فترتين صباحية ومسائية بغرض رفع معدل اللياقة البدنية وزيادة قوة التحمل، كما ادرج الدريدي فترة للراحة واستخدام حوض السباحة لفك العضلات وتخفيف الإجهاد العضلي.

واكد مدير اللعبة ناصر الجعيدي ان الفريق يسير حسب الخطة المرسومة وان المنافسات المقبلة في الدوري العام ستكون صعبة جدا خاصة بعد النشاط الكبير في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأضاف يعمل الجهاز الفني على اعداد اللاعبين بالصورة المطلوبة كما نعمل كجهاز فني على توفير جميع متطلبات الفريق والمدرب.

وأثنــى الجـعــيــدي على مجلس إدارة نادي الشباب لدعمها المتواصل وعلى جهود الهيئة لعامة للرياضة، مشيدا بالدور الكبير لنائب المدير العام للشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح من خلال مبادراته الرياضية والتي تشمل التعاون في توفير جميع متطلبات الفرق في مختلف الألعاب والأندية بالإضافة الى الدعم الكامل للرياضة.