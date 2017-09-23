يعقوب العوضي

تنتظر 4 اندية محلية هي: النصر، اليرموك، التضامن والساحل الدخول في بطولة رباعية ودية قبل انطلاق الدوري العام لكرة اليد، وذلك استعدادا للمنافسات المقبلة في بداية أكتوبر 2017.

وحتى الآن يوجد اتفاق مبدئي بين الفرق الأربعة لاقامة البطولة، الا ان ارتباط بعضها بمعسكرات تدريبية خارجية قد يشكل عائقا امام إتمام المهمة.

وتعتبر الفترة الحالية افضل فترات الاستعدادات للفرق المحلية منذ بداية معضلة الإيقاف الدولي والتي تسببت بعراقيل كثيرة امام الفرق خاصة في ظل صعوبة التعامل مع الأندية الخارجية.

وفي السياق ذاته، أشاد قائد الجهاز الفني للتضامن ماجد العليمي بجهود لاعبي فريقه، وقال: صحيح اننا لم نخرج في معسكر خارجي الا ان الاستعدادات المحلية تجري على قدم وساق والتمس الروح العالية من اللاعبين واثبات الذات والمنافسة الشريفة فيما بينهم.

وأثنى العليمي على مجلس إدارة النادي، مشيدا بدعمهم المستمر للعبة وبثقته فيه وفي اللاعبين لتقديم صورة جيدة عن الفريق في الموسم المقبل.