لطالما اتسمت الفتيات المحبات للرياضة بشغفهن الكبير بممارسة أنواع الرياضة مهما كانت الصعوبات التي تواجههن، وهو ما يتجلى باتجاه عدد كبير منهن للعب رياضة الهوكي على الجليد إحدى الرياضات الأكثر مجازفة يتطلعن في ذلك إلى تشريف الرياضة الكويتية دون الالتفات لتلك الصعوبات.

وتشهد هذه الرياضة انطلاقة جديدة بقيام نادي الألعاب الشتوية بإعادة تشكيل منتخب للسيدات لهوكي الجليد الذي سيشارك للمرة الأولى في تاريخ اللعبة في البلاد ببطولة بانكوك الدولية للعبة الهوكي المقرر انطلاقها في تايلند في 30 أكتوبر المقبل.

وقالت مديرة المنتخب رهام نجف لـ «كونا»: إن الفريق النسائي أسس عام 2007 بجهود من لجنة هوكي الجليد التي كانت تدير اللعبة آنذاك وعدد من الفتيات المحبات للعبة لكن قلة الدعم المقدم للفريق بسبب ضعف إمكانات اللجنة حال دون استكمال مسيرة المنتخب.

وأضافت نجف انه بعد إشهار النادي قبل عدة سنوات عادت فكرة تشكيل فريق نسائي من جديد، وتم الاتصال مع اللاعبات القديمات اللاتي مارسن اللعبة في عامي 2007 و2008 بتنسيق ودعم كبير من مجلس إدارة النادي برئاسة فهيد العجمي.

وأوضحت ان مهرجانات عديدة أقيمت لاستقطاب لاعبات جديدات، ما أثمر انضمام 56 لاعبة في الفريق الأول وهن اللاعبات من عمر 14 سنة فما فوق، كما أن مدرسة نادي الهوكي للجليد التي تضم اللاعبات من سن 4 حتى 14 عاما تضم بدورها عددا كبيرا من اللاعبات.

وذكرت أنه تم توفير كل مستلزمات الفريق من تجهيزات ملابس التدريب وملابس المباريات إضافة إلى حجز صالة التزلج لأداء التمارين وتوفير معسكرات داخلية وخارجية في ظل حرص إداري على توفير أقصى درجات الأمان للاعبات أثناء التمارين والمباريات بفضل جهود النادي المدعومة من الهيئة العامة للرياضة.

وأكدت نجف ان اللاعبات ومن خلال متابعتها لهن في الحصص التدريبية بات لديهن حماس كبير لإثبات قدرتهن ومهارتهن في منافسات هذه اللعبة الجماعية الأسرع على الجليد من خلال التزامهن بالتدريبات وإطاعتهن لتعليمات الجهازين الفني والإداري.

وعن استعدادات المنتخب لأول مشاركة خارجية في تايلند أفادت البحوة بأن اللاعبات سواء من المخضرمات أو الواعدات مفعمات بالحماس لخوض غمار هذه التجربة الفريدة، مشيرة إلى أنهن يجرين الاستعدادات والتدريبات المكثفة على الجليد سواء في خارج البلاد بعد عودتهن أخيرا من المعسكر الخارجي في تشيكيا أو داخل البلاد.