مبارك الخالدي

أكرم الجهراء وفادة ضيفه العربي بالتغلب عليه ٢ ـ ١ في المباراة التي جمعتهما مساء امس على ستاد مبارك العيار في ختام الجولة الثانية لدوري VIVA الممتاز، وبهذا الفوز حافظ الجهراء على صدارته للبطولة (٦) نقاط فيما تجمد رصيد العربي عند نقطة واحدة سجل للفائز عبيد رافع من ركلة جزاء (١١) وفرانسيسكو توريس (٥٤) وقلص الفارق ابراهيما كيتا من ركلة جزاء (٨٨) وجاء الشوط الأول متوسط المستوى مع أفضلية نسبية للجهراء من حيث التنظيم والانتشار وتبادل المراكز فيما عانى العربي البطيء في التحضير والخلل في العمق الدفاعي وكاد فيصل زايد ان يدرك المرمى مبكرا من اختراق لمنطقة العمق، لكن المدافع احمد محمد ابراهيم أبعد الكرة إلى ركنية (٢) وبذات الاسلوب وجد البرازيلي نفسه متفردا بالحارس احمد عبدالغفور الذي تصدى للكرة (٦) وواصل الجهراء أفضليته ليتحصل محمد سعد على ركلة جزاء انبرى لها عبيد رافع ليضعها على يمين الحارس عبدالغفور (١١) واعتمد العربي على التسديد من خارج المنطقة بعد إجادة الجهراء إغلاق المنافذ وسدد طلال نايف كرة من خارج المنطقة تصدى لها الحارس بندر سليمان (٣) فيما ذهبت تسديدات محمد المرضي بعيدة عن المرمى وفي الوقت بدل الضائع للشوط أهدى المرضي كرة داخل المنطقة لحمد العنزي لم يحسن الأخير التعامل معها وفي الشوط الثاني حاول المدرب محمد ابراهيم تنشيط خط وسطه بدخول عبدالعزيز السليمي بدلا من عبدالمحسن التركماني فيما واصل الجهراء فرض اسلوبه على أرضية الملعب ونجح توريس في اضافة الهدف الثاني من تمريرة ذكية محمد سعد وضعها توريس في الزاوية البعيدة (٥٤) ليتسبب الهدف في احباط معنويات لاعبي العربي ولم تفلح التبديلات في تغير الأداء العقيم للفريق، فيما نجح لاعبو الجهراء في تسيير المباراة كيفما شاءوا فضلا عن تألق الحارس بندر سليمان ومن ضربة جزاء قلص ابراهيما كيتا الفارق بعد ان نفذ الكرة على يمين الحارس سليمان (٨٨) لتنتهي المباراة بفوز ثمين للجهراء.