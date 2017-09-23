يحيى حميدان



حقق الكويت فوزاً ثميناً على حساب ضيفه النصر بنتيجة 4-1 مساء امس في ختام مباريات الجولة الثانية من دوري "VIVA" الممتاز لكرة القدم.



واحرز اهداف الفريق الكويتاوي كل من طلال جازع بعد 13 ثانية والبرازيلي باتريك فابيانو (45 و49) والعاجي جمعة سعيد (83)، فيما سجل للنصر محترفه الكولومبي كارلوس غاميزا (33).



ورفع الكويت رصيده الى 4 نقاط، فيما تلقى "العنابي" هزيمته الثانية ليبقى من دون نقاط في المركز الثامن الاخير.



ولم يمنح "الابيض" خصمه فرصة لالتقاط الانفاس والدخول في فترة جس النبض، حيث بادره بهدف مبكر جداً عن طريق طلال جازع اثر خطأ دفاعي فادح بعد مرور 13 ثانية فقط من بداية اللقاء.



واستلم بعدها النصر زمام المبادرة وسيطر على الكرة بشكل واضح، وسط تراجع "كويتاوي" لتأمين التقدم.



وكانت اولى الفرص "النصراوية" من زبن العنزي الذي سدد كرة قوية ابعدها حارس الكويت مصعب الكندري الى ركلة ركنية لم تثمر (7).

وبعد عدة محاولات، تمكن النصر من تعديل النتيجة بعد كرة عرضية ذكية من مشعل فواز وحولها زميله الكولومبي كارلوس غاميزا برأسه في الشباك (33).



ولكن رفض محترف الكويت، البرازيلي باتريك فابيانو، ان ينتهي الشوط الاول دون تقدم فريقه، حيث خطف الهدف الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة وذهبت الكرة على يسار حارس النصر محمد هادي وذلك في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.



وفي الشوط الثاني، احتسب الحكم ضيف الله الفضلي ركلة جزاء صحيحة بعد عرقلة من مدافع النصر، الغاني ايمانويل ايفوري، للاعب الكويت فهد العنزي، ونفذها فابيانو بنجاح معززاً من تقدم فريقه (49).



واضاف جمعة سعيد الهدف الرابع بعد تعامله المميز مع الكرة التي وصلت اليه من البديل السوري حميد درويش "ميدو"، ليضعها في الشباك (83).