يحيى حميدان

أشاد نائب رئيس جهاز لعبة كرة القدم بنادي الكويت عادل عقلة بالروح العالية التي تمتع بها لاعبو فريقه خلال فوزهم على النصر 4-1 مساء اول من امس ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري «VIVA» الممتاز.

وأضاف عقلة: «الحمد لله على الفوز وتحقيقنا للنقاط الثلاث، واللاعبون ادوا المباراة بروح عالية، ولكنني أؤكد أن المستوى بشكل عام لم يكن مرضيا بالنسبة لنا وهذا مو الكويت».

وبين عقلة أن «الابيض» صحيح كسب اللقاء بأربعة اهداف وكان من الممكن تسجيل هدف أو هدفين آخرين، ولكننا لم نستغل الفرص التي تهيأت لنا بالشكل الأمثل.

ولفت عقلة الى أن النصر كان افضل من فريقنا في الشوط الأول، وقال: «الله سبحانه وفقنا في تسجيل 4 اهداف، وتحقيق الفوز لن يغشنا ونتمنى ان يكون الفريق أفضل في المباريات المقبلة».

وأكد عقلة أن مباراة الجهراء في الجولة المقبلة ستكون صعبة وذلك لقوة الفريق المنافس المتصدر حاليا لجدول الترتيب، ويكفي التذكير بأنه تغلب على العربي في الجولة الثانية، لذلك فإننا ندرك أهمية هذه المباراة ونطمح لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث.