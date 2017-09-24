يحيى حميدان

أكد مدرب فريق الكرة بنادي النصر ظاهر العدواني أن فريقه خسر أمام الكويت 1-4 مساء أول من امس ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري «VIVA» الممتاز بسبب بعض الأخطاء القليلة.

وأضاف العدواني أن توقيت الهدف الأول الذي جاء بعد مرور 13 ثانية من انطلاق المباراة تسبب بقليل من الارتباك في صفوف «العنابي» ولكن الفريق عاد ولعب الند للند مع «الأبيض» في الشوط الأول وتمكنا من تعديل النتيجة، بيد أن تسجيل الكويت للهدف الثاني قبل الذهاب للاستراحة بثوان قليلة ساهم أيضا في حسم الفوز والنقاط الثلاث لصالحهم.

وبين العدواني أن الفريق الكويتاوي صعب الأمور علينا اكثر بعد أن سجل الهدف الثالث بتوقيت مبكر من الشوط الثاني، وهذا الأمر يرجع لخبرة لاعبيه.

وذكر العدواني ان الأمور ستكون أفضل في المباراة المقبلة أمام التضامن يوم الخميس ضمن الجولة الثالثة، متوقعا أن تكون هذه المباراة بداية العودة بالنسبة لـ «العنابي» بعد هزيمتين في الجولتين الأولى والثانية.

من جهته، قال كابتن النصر زبن العنزي إن الفريق أدى ما عليه واستغل الكويت بعض الأخطاء، وفي النهاية فإن الأهداف في كرة القدم تأتي من أخطاء وعلينا تحسين أوضاعنا في الجولات المقبلة للعودة الى المنافسة بقوة.

وكان الكويت قد تغلب على النصر برباعية سجلها كل من طلال جازع بعد 13 ثانية من انطلاق المباراة والبرازيلي باتريك فابيانو (45 و49) والعاجي جمعة سعيد (83)، فيما سجل للفريق النصراوي محترفه الكولومبي كارلوس غاميزا (33).