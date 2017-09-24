مبارك الخالدي

أرجع مدرب العربي محمد إبراهيم خسارة الأخضر من الجهراء 1-2 في الدوري إلى الأخطاء الدفاعية التي ارتكبها الفريق خلال المباراة، وقال إبراهيم في تعليقه على الخسارة: إننا كجهاز فني بالغنا في بعض الأمور، ولكن لا بد من الإصلاح بشكل سريع، خصوصا الأداء الدفاعي، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يدخل مرمانا هدفان في كل مباراة، لافتا إلى أن أخطاء العربي في المباراة منحت الجهراء قوة مضاعفة.

وأضاف: نجح الجهراء في إغلاق المنافذ بشكل جيد والعمل من خلال الكرات المرتدة، وهذا الأمر طبيعي جدا في مثل هذه المباريات، مشيرا إلى أن العربي مرّ بظروف قاسية قبل المباراة في ظل غياب أبرز عناصره لأسباب مختلفة، وهم حسين الموسوي وعلي مقصيد وشوقي السعيد وكليمنت بوبي وعبدالرحمن باني الذي لم يكن جاهزا وعليه أصبحت الحلول نادرة للعودة خلال المباراة بعد التخلف بهدفين.

ولم ينس إبراهيم الإشادة بلاعبيه رغم الخسارة، وقال: لا يزال الطريق طويلا والدوري في بداياته وأغلب اللاعبين صغار في السن يحتاجون الى الخبرة ولم يقصروا خلال المباراة وسنعمل في الأيام المقبلة على إعادة ترميم وإصلاح الأخطاء الدفاعية التي لن نقبل بتكرارها كجهاز فني.

وناشد إبراهيم الجماهير العرباوية مواصلة الدعم للفريق، وقال: دعم جماهيرنا مهم للمرحلة المقبلة ونلتمس منهم العذر، آملين أن يستمر الجمهور العرباوي في حضوره وتشجيعه للفريق.