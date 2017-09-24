مبارك الخالدي

احتفل مدرب الجهراء الصربي بوريس بونياك طويلا مع لاعبيه اثر الفوز الثمين على العربي 2-1 مع ختام الجولة الثانية لدوري VIVA الممتاز، وتعالت الأهازيج في ستاد مبارك العيار وفي غرفة تبديل الملابس، ووجه بونياك الشكر للاعبين ولأهالي الجهراء في رسالة على حسابه الخاص بـ«تويتر» وقال: أشكر جميع أبنائي اللاعبين الأبطال بلا استثناء لقد كنتم أبطالا في هذا اليوم.

وأضاف: أنا فخور بكم جدا وفخور بالتزامكم بالخطة والتعليمات الفنية وتوجتم العمل والكفاح بالفوز لأنكم أبطال والكرة تعطي من يعطيها، وأشكر جميع منتسبي النادي وزملائي أعضاء الطاقمين الفني والإداري وبالأخص مدير الكرة محمد العنزي الذي كان ملازما للاعبين والفريق طوال الوقت.

وتابع: أهدي هذا الفوز إلى اللاعبين الأبطال وجماهير الجهراء وسكانها بشكل عام على حضورهم ومساندتهم أبناءهم اللاعبين، وأتمنى مواصلة التشجيع والمساندة، لقد كنتم اللاعب رقم 12.

وأشار إلى أن الدوري لا يزال في بداياته وأن الطريق طويل ونحتاج الى دعمكم وأشكر جماهير العربي على الحضور، لقد كنت سعيدا برؤيتهم.