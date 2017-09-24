ناصر العنزي

يقول عدد من مشجعي الجهراء إن أجواء الصدارة التي يعيشها فريقهم الآن رغم أن المنافسة ما زالت في بدايتها مشابهة لما حدث قبل ٢٧عاما وتحديدا في موسم «١٩٩٠/١٩٨٩» عندما حقق الجهراء لقب الدوري الممتاز بجدارة على حساب العربي والقادسية وكاظمة والسالمية وهي في أقوى حالاتها.

وقتها كان الجهراء يضم عناصر شابة ونجوما في مراكزهم حققت المستحيل وتصدرت مبكرا وهزمت كل الفرق القوية في دوري من 3 أقسام، ومن المصادفة أن مدربه كان الصربي دراغان ويقوده الآن الصربي بوريس بونياك الذي يعرف تماما مصادر القوة في فريقه، وحقق فوزا أول على النصر وتبعه بفوز على العربي.

لاعب الجهراء حمود ملفي أجاب ردا على سؤال هل باستطاعة الجهراء أن يفوز باللقب فقال: نخن نلعب من أحل إثبات وجودنا في الدوري الممتاز، إما إذا جاءت لنا البطولة فسوف نقاتل لإحرازها، ويلخص ملفي حال الجمهور الجهراوي: «ليش لا».