الخطيب نجم الأسبوع

استحق مهاجم السالمية السوري فراس الخطيب أن يكون نجم الأسبوع لهذه الجولة بعد أن سجل هدفين في مرمى التضامن مستفيدا من خبرته، حيث قاد السماوي لتحقيق فوزه الأول في الدوري، على الرغم من أن فريقه لعب الشوط الثاني منقوصا للاعبين وتحسب له سيطرته على الكرة لوقت طويل رغم ضغط اكثر من مدافع عليه.

صح لسانك

التحدي، الإرادة، القتالية عوامل تساهم في تحقيق الفوز الثمين كما حدث مع السالمية.

«يستاهلون»

غلط × غلط

الإصرار على الاعتراض على قرارات الحكم بطريقة غير مقبولة مما يكلف الفريق نقصا عدديا.

«اركدوا»

اختار القسم الرياضي فريق «الأنباء» للجولة الثانية من دوري VIVA الممتاز ويضم:

الحارس: بندر سليمان (الجهراء).

الدفاع: رشيد سومايلا (القادسية)، أحمد حسن (الجهراء)، أحمد ديب (السالمية).

الوسط: عدي الصيفي (السالمية)، فيصل زايد (الجهراء)، محمد كمارا (الكويت)، محمد العجمي (الجهراء)، فهد العنزي (الكويت).

الهجوم: تياغو بيريرا (القادسية)، فراس الخطيب (السالمية).