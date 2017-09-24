أحمد السلامي - يعقوب العوضي - مبارك الخالدي

تمكن الفحيحيل من تحقيق الانتصار الثاني على التوالي بفوزه على الشباب بهدف نظيف في الجولة الثانية ليتصدر دوري VIVA للدرجة الأولى.

على ستاد محمد الحمد بنادي القادسية، سجل فواز الرشيدي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72 من عمر المباراة، ليرفع بهذا الفوز الفحيحيل رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما ظل الشباب بلا نقاط.

الساحل تعادل مع برقان

وفي الإطار ذاته، انتهى لقاء الساحل مع برقان والذي أقيم على ملعب نادي الشباب في منطقة الأحمدي بالتعادل 1 ـ 1، حيث تقدم برقان عبر لاعبه محمد حمود (٦١)، وعادل للساحل محمد أحمد (٧١).

وتلقى لاعب برقان عمر قمبر البطاقة الحمراء (٣١) بعد كرة مشتركة مع لاعب الساحل، ورفع الساحل رصيده إلى ٤ نقاط، بينما كسب برقان اول نقطة في مشواره، ادار المباراة الحكم حسن حداد الذي قام بطرد مدرب برقان محمد دهيليس.

الصليبخات تجاوز خيطان

وعلى ستاد نادي الكويت، تمكن الصليبخات من الفوز على خيطان 3 ـ 1، سجل أهداف الصليبخات بدر المطيري هدفان وعبدالله صحن، فيما سجل لخيطان محترفه البرازيلي تياغو ليما الذي أهدر ركلة جزاء أيضا.

وبهذا الفوز تحصل الصليبخات على أول ثلاث نقاط له، بينما بقي رصيد خيطان خاليا من النقاط.