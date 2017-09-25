أحمد السلامي



اكد مدير الفريق الاول لكرة القدم بدر الخالدي ان الفحوصات الطبية التي اجريت لللاعب فواز العتيبي اكد سلامة أربطة الركبة وعدم تأثرها جراء الاحتكاك الذي وقع له في لقاء السالمية والتضامن.



وقال: أجرينا أشعة مقطعية والعديد من الفحوصات الطبية للتأكد من نوعية الإصابة حيث تم نقله من الملعب بسيارة الإسعاف حيث شعر بألام شديدة في الركبة وبعد الاطمئنان عليه ثبت انه يعاني من صدمة قوية تحتاج للراحة عدة ايام قبل ان يتمكن من معاودة التدريبات بصورة منتظمة.



وأشار الخالدي الى ان الطبيب المشرف على حالته الصحية سمح له بالخروج من المستشفى وطالبه بالالتزام بالعلاج لضمان تجاوز ألام الكدمة وتشافيها ليتمكن من العودة للملاعب مجددا بصورة طبيعية