مبارك الخالدي

عاد الفريق ألأول لكرة القدم بالنادي العربي إلى تدريباته المعتادة مساء امس استعدادا لمواجهة كاظمة الجمعة المقبلة ضمن الجولة الثالثة لدوري VIVA الممتاز، وحرص المدرب محمد إبراهيم على الالتقاء باللاعبين بحضور الجهاز الإداري قبل انطلاق الحصة التدريبية وأشاد بروح اللاعبين وعطائهم في مواجهة الجهراء الجمعة الماضية والتي انتهت بالخسارة 1-2.

وانطلقت الحصة التدريبية بالجري الخفيف حول الملعب قبل أن يقسم إبراهيم اللاعبين إلى مجاميع أدت كل منها الجمل الفنية المطلوبة قبل ان يدمج المجاميع الثلاث في تدريب جماعي اخذ طابع الجدية والحماس، فيما تفرغ الجهاز الطبي برئاسة د.انور محمد علي للإشراف على تأهيل اللاعبين المصابين وتقييم المدة العلاجية لكل منهم، وشارك في التدريبات الجماعية لاعبا الخبرة النيجيري بوبي كليمنت وعلي مقصيد اذ غاب كليمنت عن مواجهة الجهراء بداعي الإيقاف، فيما تعرض مقصيد الى نزلة معوية مفاجئة حرمته المشاركة في المباراة، ومن المقرر أن يدفع إبراهيم باللاعب النيجيري في المباراة المرتقبة نظرا لأهميتها في هذه المرحلة التي يتطلع فيها الجهاز الفني إلى ايقاف نزيف النقاط.