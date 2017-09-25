مبارك الخالدي

أشاد قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات مشعل ذياب بالدور الكبير الذي قام به مدير الكرة ماجد عناد والمدرب احمد عبدالكريم خلال أيام قليلة ليستعيد الفريق الروح ويحقق فوزا مستحقا وغاليا على خيطان 3-1 ضمن الجولة الثانية لدوري VIVA للدرجة الأولى، وقال ذياب لـ «الأنباء»: عانى الفريق كثيرا من النواحي السلبية اثر الخسارة أمام اليرموك في الجولة الافتتاحية للبطولة 1-6 والتي لم يقدم من خلالها الصليبخات الروح الحقيقية المعروفة عن اللاعبين رغم البداية الجيدة أثناء المباراة لكن الجهازين الفني والإداري تحملا بشجاعة أسباب الخسارة، الأمر الذي ساهم في رفع الحالة المعنوية للاعبين.

وأضاف: قدمنا عرضا جيدا أمام خيطان على مدار الشوطين والتزمنا التزاما كاملا بالتعليمات الفنية.

وتابع: لدينا ثقة كبيرة في فريقنا وجهازنا الفني للعودة سريعا إلى المنافسة على مركز متقدم بعد مضاعفة التدريبات والوصول إلى لياقة المباريات المطلوبة لكل اللاعبين حيث لا يزال البعض بعيدا عن مستواه المعهود.