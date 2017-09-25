يعقوب العوضي

أكد مدير الفريق لكرة القدم في برقان طالب العتيبي انه فخور بأداء لاعبيه في مباراتهم أمام نادي الساحل في دوري VIVA للدرجة الأولى والذي انتهى بالتعادل الإيجابي ١-١ رغم النقص العددي منذ النصف ساعة الأول في الشوط الأول.

وقال: لقد قدم الفريق مستوى جيدا على الصعيد الفني إلا أن الحكم حسن حداد لم يوفق باتخاذ قراراته خاصة طرد عمر قمبر في الدقيقة ٣١ والذي اثر كثيرا على الفريق.

وأضاف تم ارتكاب أخطاء تحكيمية بالجملة أثرت على سير اللقاء وارفض أن تضيع جهود وتدريبات أي فريق بسبب الأخطاء التحكيمية، وقال: لقد واجهنا صعوبة كبيرة في تحقيق هدف التقدم والمحافظة عليه، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا مستوى فنيا جيدا رغم النقص العددي.