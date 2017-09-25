ناصر العنزي

تشير مصادر قدساوية الى أن مهاجم كاظمة والمنتخب الوطني يوسف ناصر سينضم للأصفر عقب عودته من النهضة العماني بعدما انضم إليه فجأة بعد مشاركته فريقه كاظمة في انطلاقة الدوري الممتاز، وتجري مفاوضات معه للعب مع القادسية في الموسم المقبل في حال اتفق الطرفان على شروط الانتقال.

وبرز يوسف ناصر في عام ٢٠١٠ مع فريقه والمنتخب الوطني عندما أشركه مدرب الأزرق غوران أساسيا وساهم في تحقيق كأس «خليجي ٢٠» في عدن وواصل تألقه حتى دبت الخلافات مع ناديه ثم احترف في الإمارات وعاد بعدها مع فريقه في مشاركات متقطعة.

رحيل يوسف ناصر (٢٧) عاما المفاجئ إلى النهضة العماني أصاب فريقه بالربكة إلى جانب زميله طلال الفاضل، وتردد أنه غضب بعد أن خصمت الإدارة مبلغا من رواتبه نظير الاحتراف الجزئي بسبب غيابه عن بعض التدريبات، وتمسكت إدارة كاظمة بحقها في حال عودته مرة أخرى الى الكويت.

العلاقة بين يوسف ناصر وكاظمة أصبحت متوترة إلى درجة كبيرة بعد سوء الفهم بينهما في المواسم الماضية، لذلك فمن الأنسب رحيله عن ناديه نهائيا لأنه لن يقدم جديدا للبرتقالي في ظل عدم وحود الرغبة لديه في البقاء مع ناديه، ونصيحتنا لكاظمة بأن يعزز مكانه بلاعب من فريق الشباب قادر على إثبات وجوده اذا وجد الفرصة كاملة ومن باب «اللي ما يبينا ما نبيه».