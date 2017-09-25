مبارك الخالدي

اعتبر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيطان محمد الأنصاري أن خساره فريقه أمام الصليبخات 1-3 في دوري VIVA للدرجة الأولى لا تعكس السير الحقيقي لأحداث المباراة ومجرياتها.

وقال الأنصاري: إن المباراة اتسمت بالطابع الحذر في شوطها الأول الذي انتهى بتقدم الصليبخات بهدف لم نكن نتمنى أن يسجل اذ اعتقد لاعبونا أن الكرة ستعاد إلى ملعبنا بعد أن أخرجنا الكرة لإصابة أحد لاعبينا وإيقاف اللعب ولكن للأسف تم تمرير الكرة وتسجيل هدف التقدم.

وأضاف: في الشوط الثاني ارتفع مستوى المباراة ونجحنا في التسجيل ولكن مهاره لاعبي الصليبخات تجلت في الهدف الثاني وهو من الأهداف الجميلة ولم يستسلم فريقنا اذ تحصلنا على ركلة جزاء لم يوفق محترفنا في التسجيل منها فسيناريو المباراة في حصتها الثانية كان يحتمل الخروج بالتعادل أو فوز خيطان.

وأثنى الأنصاري على اللاعبين رغم الخسارة، وقال لا نريد أن نقسو على لاعبينا وهم صغار في السن وتنقصهم الخبرة ونحن كجهاز فني نتحمل المسؤولية بكل شجاعة.